Tunisie | Appels à libérer les membres de la flottille Al Soumoud

Suite à l’arrestation, en Tunisie, de six membres de la flottille Al Soumoud, plusieurs associations ont appelé à leur libération

Celles-ci ont appelé à l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des membres de la flottille Al Soumoud au respect des libertés fondamentales et de l’État de droit.

« La privation de liberté doit rester une mesure exceptionnelle, strictement nécessaire, proportionnée et encadrée par toutes les garanties d’un procès équitable », indique de son côté le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme (CRLDHT)

Pour les associations et organisations, l’ouverture de l’enquête ne justifie automatiquement l’incarcération « de militantes et de militants qui ne représentent aucun danger pour la société ou l’ordre public », réclamant par ailleurs le droit à un procès équitable.

Pour rappel, Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, Nabil Chennoufi, Amine Bennour, Sana Msahli, Ghassen Henchiri ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête visant la flottille Al-Soumoud a été ouverte par le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier.

Y. N.