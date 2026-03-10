Arrestation en Tunisie d’un chef de la Camorra italienne

Des agents de la Sous-direction des enquêtes économiques et financières du département de la police judiciaire d’El Gorjani ont interpellé un des chefs les plus dangereux de la Camorra, recherché par la justice italienne et figurant sur la liste rouge d’Interpol.

Le suspect a été appréhendé dans un quartier de Sousse, selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, qui n’a pas révélé l’identité du prévenu.

La Camorra est une organisation mafieuse italienne clanique implantée essentiellement à Naples et en Campanie.

Apparue au début du XIXe siècle, la Camorra est la plus vieille organisation criminelle d’Italie. Au début du XXIe siècle, suivant les sources, le nombre total de ses membres oscille entre 4 500 et 7 000, organisés autour d’une centaine de familles ou clans. Et son chiffre d’affaires annuel est évalué dans une fourchette comprise entre 3,8 et 12,5 milliards d’euros.

I. B.