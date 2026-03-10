Météo en Tunisie | Les prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un ciel agité, pour la nuit de ce mardi 10 mars dans plusieurs régions de la Tunisie.

Des pluies éparses sont attendues sur les régions ouest du Nord et du Centre, prenant par moments un caractère orageux. avec quelques précipitations isolées annoncées dans le Sud-Est du pays.

La même source annonce des vents forts près des côtes et dans le Sud, où des rafales pourraient provoquer des phénomènes de sable, réduisant ainsi la visibilité locale.

Quant aux températures elles vont varier entre 6°C et 10°C sur les hauteurs de l’Ouest du pays et entre 11°C et 16°C ailleurs.

Y. N.