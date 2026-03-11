Cinq ans de prison pour le juge Makram Jelassi

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné mardi 10 mars 2026 l’ancien juge et conseiller du ministère de la Justice, Makram Jelassi, à cinq ans de prison pour abus de confiance.

Selon Diwan F, citant une source judiciaire, Makram Jelassi était juge de deuxième instance à la cour d’appel de Tunis avant d’être nommé au sein du cabinet de la ministre de la Justice Leila Jaffel, avant d’être limogé suite à cette affaire en justice.

«Conformément au décret n° 426 de 2024, en date du 10 juillet 2024, les fonctions de Makram Jelassi, affecté au cabinet du ministre de la Justice, sont résiliées à compter du 10 juillet 2024», lit-on à son sujet dans le Journal officiel.

I. B.