Jebel El Ouest | Le centre El Amal fait peau neuve pour des soins de qualité

L’OIM Tunisie, en partenariat avec le ministère de la Santé, a inauguré le centre El Amal récemment rénové au complexe de Jebel El Ouest dans le gouvernorat de Zaghouan, marquant une étape importante dans le renforcement des infrastructures de santé et l’élargissement de l’accès à des services de santé de qualité dans la région.

« La rénovation du centre de santé El Amal à Djebel El Ouest représente une étape importante pour le renforcement de l’accès à des services de santé de qualité pour les communautés locales. Cette initiative reflète notre engagement commun à améliorer les infrastructures sanitaires et à rapprocher les soins des citoyens, dans des conditions dignes et adaptées. » – Dr. Walid Naija, Directeur Général de la Santé, Ministère de la Santé Tunisie.

« L’inauguration du centre El Amal illustre notre engagement commun à renforcer un système de santé plus résilient, inclusif et accessible au service de toutes les communautés en Tunisie. » – Mme Cecile Riallant, Cheffe de Mission Adjointe de l’OIM en Tunisie.

Le soutien apporté comprenait la rénovation des installations du centre et la fourniture d’équipements essentiels pour le fonctionnement quotidien, notamment les espaces d’accueil, les bureaux, les cuisines et le terrain de football.

Ces améliorations renforcent la capacité globale de l’établissement à fournir des services de santé de qualité, garantissent de meilleures conditions d’accueil pour les patients, soutiennent des interventions thérapeutiques améliorées qui renforcent l’autonomie et le rétablissement des patients, et contribuent à un système de santé plus inclusif, résilient et durable en Tunisie.

Cette initiative est financée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Italie.

L’OIM Tunisie demeure engagée à travailler main dans la main avec les partenaires nationaux pour garantir que tous les individus aient accès à des soins de santé dignes, équitables et de haute qualité pour tous.

Communiqué