Tunisie | Regain d’intérêt de l’assurance-vie

Le chiffre d’affaires du secteur tunisien des assurances a atteint pour la première fois 4 255,1 millions de dinars (MD) en 2025, contre 3 819,6 MD l’année précédente, soit une hausse de 11,4 %. Les données statistiques publiées par le Comité général des assurances (CGA) montrent que l’assurance-vie a tiré cette croissance avec une augmentation significative de 16,4 %, portant sa part de marché à 31,4 %.

Le chiffre d’affaires de cette branche a atteint 1 336,1 MD, contre 1 148,2 MD en 2024, témoignant d’un intérêt croissant pour l’assurance-vie.

En revanche, l’assurance automobile a conservé sa position de leader parmi les branches d’assurance en termes de volume de transactions, atteignant 1 628,3 MD, malgré une légère baisse de sa part de marché, qui s’est établie à 38,3 %.

Concernant l’activité des autres branches d’assurance au cours de l’année écoulée, les indicateurs statistiques publiés par le CGA soulignent que l’assurance maladie collective est considérée comme l’une des branches les plus importantes et les plus stables du marché tunisien. Son volume de transactions était estimé à 647 MD en 2025, enregistrant une croissance de 11,4 % par rapport à 2024, tandis que le montant des indemnisations versées a atteint 566,7 MD, soit une augmentation de 8,4 %.

Il convient de noter dans ce contexte que la croissance du chiffre d’affaires (11,4 %) a été supérieure à celle des sinistres (8,4 %), ce qui indique une légère amélioration du bilan technique de cette branche.

Concernant l’assurance incendie, cette branche a enregistré une hausse significative de ses recettes et une baisse de ses dépenses. Son chiffre d’affaires a atteint 241,2 MD, enregistrant la plus forte croissance parmi les branches à 19,2 %, tandis que les indemnisations versées ont diminué de manière significative de 13 %, pour s’établir à 92 MD.

Quant à l’assurance transport, les données du CGA montrent que son chiffre d’affaires est resté stable à 112,8 MD, avec une très légère croissance de 0,2 %, tandis que les indemnisations versées ont diminué de 5,5 % pour atteindre 20,5 MD.

Globalement, les données montrent que l’assurance incendie a été le secteur d’activité ayant connu la plus forte croissance en 2025 en termes de rentabilité, avec une augmentation significative des primes mais une baisse des indemnisations. Parallèlement, l’assurance maladie collective a maintenu un taux de croissance stable, conforme à la moyenne du marché.

Concernant l’assurance transport, malgré une hausse du nombre d’accidents, les coûts matériels (indemnisations) ont diminué, ce qui pourrait indiquer que les accidents étaient mineurs ou peu coûteux sur le plan technique.

En ce qui concerne les indemnisations versées par les compagnies d’assurance, les services compétents ont enregistré des décaissements de 2 363,4 MD à fin 2025, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 2024.

L’analyse révèle que le secteur de l’assurance automobile a représenté la part la plus importante de l’augmentation des indemnisations, avec un taux de croissance de 20,3 %. Ceci reflète une hausse du coût des accidents de la route déclarés, qui a atteint près de 340 000 l’an dernier.

La performance du secteur de l’assurance en Tunisie à fin 2025 met en lumière un point crucial : une transformation structurelle progressive. On observe une prise de conscience croissante de l’évolution vers l’assurance vie et l’assurance maladie collective, ce qui contribue à diversifier le portefeuille du secteur et à réduire sa dépendance globale à l’égard de l’assurance automobile obligatoire.

