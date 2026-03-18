Tunisie-Suisse | Kaouther Ben Hania reçoit le premier Fribourg cinema award

Du 20 au 29 mars 2026, Fribourg accueille la 40ème édition du FIFF, Festival International du Film de Fribourg — l’un des festivals les plus importants d’Europe pour les cinémas d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Et la Tunisie y brille de mille feux cette année.

Kaouther Ben Hania recevra le tout premier Fribourg cinema award, une distinction remise conjointement avec l’Université de Fribourg. Ce prix, remis par le FIFF et l’Université de Fribourg, salue une personnalité pour sa « contribution exceptionnelle au monde par l’art du cinéma ».

Elle présentera également une sélection personnelle de 5 films, dont « Sous les figues » d’Erige Sehiri, « A World Not Ours » de Mahdi Fleifel ou encore « Omar » de Hany Abu-Assad. Nommée aux Oscars cette année pour « La voix de Hind Rajab », Kaouther Ben Hania est une voix majeure du cinéma mondial — et c’est à Fribourg qu’on lui rend hommage.

Kaouther Ben Hania participera également à une « conversation publique » le 27.03 à l’Université Miséricorde de Fribourg.

Le FIFF est une fenêtre précieuse sur les cinémas du Sud. Chaque année, il attire plus de 52 000 spectateurs. Une belle occasion pour le cinéma tunisien de rayonner à l’international.

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