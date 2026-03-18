Sfax accueille le «Printemps de la bande dessinée»

La 9e édition du Festival du Printemps de la bande dessinée de Sfax, organisée à l’initiative du Forum des arts et de la culture de Sfax, se tiendra du 23 au 28 mars 2026 sur le thème «Ville et patrimoine».

De nombreux auteurs venus de Tunisie, de France, de Suisse et du Bénin seront à Sfax pour partager la magie du 9e art pour tous les amoureux de la BD de 7 à 77 ans.

Au programme, des ateliers de pratiques au Foundouk el Haddadine destinés aux enfants pendant cette période de vacances, cinq expositions réparties entre l’ISAMS, la Galerie Hors Cadre, Foundouk el Haddadine et la Maison de France, un événement intitulé ‘‘Les carnets de Cerise’’ au Complexe culturel Mohamed Jamoussi, des tables rondes, des visites de classes, des master-classes et plein d’autres surprises.

I. B.