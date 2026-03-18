Accident tragique à Kairouan | Deux morts et 6 blessés à Hajeb Layoun

​Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi 18 mars 2026, au niveau de la localité de Zemla , sur la route reliant Kairouan à la délégation de Hajeb Layoun.

L’accident implique deux camions et une voiture et le bilan fait état de deux décès, morts sur le coup, et de six blessés qui ont été admises à l’hôpital régional. Trois parmi les blessés sont dans un état jugé critique, indique une source médicale citée par la radio locale.

​Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette collision meurtrière.

Y. N.