La nouvelle liste de l’équipe de Tunisie de football

Le sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne, Sabri Lamouchi, a annoncé aujourd’hui, mercredi 18 mars 2026, la composition de l’équipe pour les matchs amicaux contre Haïti et le Canada, qui auront lieu les 28 et 31 mars à Toronto, au Canada.
Voici la liste des joueurs convoqués :
* Gardiens de but : Aymen Dahmen – Sabri Ben Hassen – Abdelmouhib Chamakh et Noureddine Farhati.
* Défenseurs : Yan Valéry – Moataz Nefati – Ghaith Zaalouni – Omar Rekik – Adam Arous – Alaa Ghram – Raed Chikhaoui – Mohamed Amine Ben Hamida – Mortadha Ben Ouanes et Ali Abdi.
* Milieu de terrain : Ellyes Skhiri – Hannibal Mejbri – Anis Ben Slimane – Rani Khedira – Ismail Gharbi – Mohamed Belhaj Mahmoud.
* Attaquants : Elias Saad – Sébastien Tounekti – Rayan Elloumi – Firas Chaouat – Louey Ben Farhat – Sayfallah Ltaief – Omar Ben Ali – Khalil Ayari – Hazem Mastouri et Anis Saidi.
