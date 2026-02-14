Synergies industrielles tuniso-italiennes à Monastir et Mahdia

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a conduit une mission à Monastir et Mahdia, organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie italo-tunisienne (Ctici). Plus de 100 entreprises italiennes, employant environ 8 000 personnes dans divers secteurs, ont participé à cette mission. Ainsi que Mourad Fradi, président de la Ctici, Isabella Lucaferri, directrice de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS Tunis), et Bernard Prevete, directeur de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA).

Latif Belhedi

L’ambassadeur Prunas a annoncé la mission sur ses réseaux sociaux, précisant qu’elle comprenait des visites auprès de nombreuses entreprises impliquées dans le partenariat économique italo-tunisien, la présentation de la dixième ligne de crédit de 55 millions d’euros du programme de coopération italienne destinée aux PME tunisiennes, ainsi qu’une visite du Centre de compétitivité Monastir-El Fejja.

«Plus de 100 entreprises italiennes, employant environ 8 000 personnes, sont implantées entre Monastir et Mahdia dans un large éventail de secteurs : de notre présence historique dans le textile à d’autres secteurs à forte valeur ajoutée», a souligné l’ambassadeur, concluant que «tous les acteurs du système italien en Tunisie travaillent à soutenir ce réseau entrepreneurial dynamique, expression de la confiance de l’Italie dans le potentiel de la Tunisie et dans la solidité de nos liens économiques».

Parmi les entreprises visitées, Sartex, qui, grâce à l’utilisation de technologies italiennes, a mis en place un système de purification et de réutilisation des eaux de lavage et de teinture, réduisant ainsi considérablement sa consommation d’eau.

Un exemple concret d’innovation et de coopération industrielle italienne à forte valeur ajoutée, au service de l’économie circulaire.

La réutilisation des eaux non conventionnelles est une priorité stratégique partagée par l’Italie et la Tunisie. Dans le secteur agricole, elle est au cœur du programme Tanit du plan Mattei pour lutter contre les effets du changement climatique et garantir la sécurité alimentaire.

Sartex. MYC Beauty Innovation.

L’expérience de Sartex montre comment cette même priorité peut également trouver une application concrète dans les partenariats industriels italiens : institutions, coopération au développement et secteur manufacturier collaborent pour relever les grands défis environnementaux de notre époque.

Inaugurée le 28 janvier dernier au Centre de compétitivité Monastir-El Fejja, MYC Beauty Innovation Tunisia, une entreprise née de la collaboration italo-chinoise et qui place la Tunisie au cœur des intérêts économiques entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, confirmant son rôle stratégique dans les chaînes de valeur internationales.

Implantée sur 10 000 m², avec trois unités de production, MYC Beauty Innovation, qui ambitionne de créer 350 emplois d’ici 2026, est une entreprise phare dans le domaine de l’injection plastique pour les cosmétiques, où design, beauté et haute technologie se conjuguent pour offrir des produits innovants et respectueux de l’environnement.

Son inauguration s’était déroulée en présence de ses propriétaires, Andrea Perego et Wilson Chen, et du directeur général, Sami Ladjimi.