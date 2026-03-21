Transport public | En photos, arrivée de nouveaux bus chinois au port de La Goulette

Le port de La Goulette a accueilli une nouvelle livraison de bus en provenance de Chine, vendredi dernier, annonce le ministère du Transport.

Cette livraison de 38 bus concerne, cette fois-ci, les sociétés régionales de transport du Jendouba et du Kef, dans le nord ouest du pays, et ce, dans le cadre du programme de renforcement du transport public et en particulier le transport scolaire et universitaire, considéré comme une priorité.

Par ailleurs une nouvelle acquisition est au programme et les usagers peuvent espérer une amélioration de leurs conditions de transport : moins d’attente, plus de confort et une meilleure régularité sur l’ensemble du réseau collectif.

Y. N.