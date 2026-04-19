Près de 1 500 cas de tuberculose par an en Tunisie

Selon le doyen de l’Ordre des médecins vétérinaires tunisiens, Ahmed Rejeb, la Tunisie enregistre entre 1 400 et 1 500 cas de tuberculose par an, dont 80 % sont transmis par les animaux et notamment les bovins.

Dans une déclaration citée ce dimanche 19 avril 2026 par Mosaïque FM, il a souligné la gravité de cette maladie, notamment sa transmission rapide et les pertes économiques qu’elle engendre, ainsi que son potentiel de transmission de l’animal à l’homme, en particulier par les bovins.

Selon lui, le principal défi réside dans la tuberculose extra-pulmonaire chez l’homme, et plus particulièrement la tuberculose nodulaire, qui affecte les ganglions lymphatiques et est communément appelée tuberculose bulleuse.

Environ 80 % des cas de tuberculose nodulaire en Tunisie sont d’origine animale, et plus précisément dus à la bactérie de la tuberculose présente chez les bovins. Cela signifie qu’entre 1 100 et 1 200 cas par an sont causés par une infection animale, a encore précisé M. Rejeb. Qui a insisté sur l’importance de sensibiliser le public aux modes de transmission, notamment par la consommation de lait et de produits laitiers non pasteurisés, tout en soulignant que le lait pasteurisé ne présente aucun risque.

Le vétérinaire a également mentionné d’autres modes de transmission, comme la voie respiratoire ou la consommation d’aliments contaminés.

Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) confirme qu’un pourcentage important des maladies bactériennes et parasitaires humaines sont d’origine animale, a-t-il ajouté, précisant que plus de 60 % des maladies de ce type sont d’origine animale, dont la tuberculose, la brucellose, la rage, l’hydatidose et d’autres encore qui nécessitent vigilance et mesures préventives.

I. B.