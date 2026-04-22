Météo | Pluies , brouillard et instabilité pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie annonce un temps instable pour cette nuit marqué par un brouillard épais sur les côtes et des pluies dans quelques régions.

La nuit sera marquée par l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les hauteurs ouest et qui pourraient s’étendre localement à certaines zones du centre-est ainsi qu’à la région de Sfax.

Pour le reste du pays, le ciel restera partiellement voilé avec des nuages passagers, dinqiue l’INM qui alerte sur un brouillard localement dense, attendu sur les zones côtières du nord et du centre du pays.

La même source ajoute que le vent soufflera de manière assez forte près des côtes et dans le Sud

Quant aux températures, elles seront comprises entre 13°C et 18°C dans le nord, les zones côtières et sur les hauteurs et entre 19°C et 24°C dans les autres régions, sachant que des pointes à 26°C sont attendues dans le sud-ouest et à l’extrême Sud.

Y. N.