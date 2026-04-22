Zaghouan | Fin de cavale pour un terroriste condamné à 45 ans

Les agents du district régional de la sûreté nationale à Zaghouan ont mis fin à la cavale de 13 ans d’un individu recherché et condamné pour appartenance à une organisation terroriste.

Selon les premières informations via une source citée ce mercredi 22 Avril 2026 par Mosaïque FM, le suspect est recherché depuis 2013 et se déplaçait avec une extrême vigilance, utilisant des techniques de dissimulation pour échapper aux forces de l’ordre.

Ce terroriste fait l’objet d’un jugement définitif particulièrement lourd rendu pae la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis qui l’a condamné à 45 ans de prison ferme et à 5 ans de contrôle administratif.

Il a été placé en détention afin de finaliser les procédures juridiques nécessaires à l’exécution de sa peine, ajoute la même source.