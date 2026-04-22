Tunisie | Message poignant du fils de Nejib Chebbi

Dans une lettre empreinte de résilience, le fils d’Ahmed Nejib Chebbi a partagé un témoignage vibrant sur la sérénité de son père face à l’épreuve.

Ci-dessous la lettre, telle qu’elle a été diffusée via la page Facebook de Nejib Chebbi :

« Cher papa,

Juste quelques mots pour te dire que nous adaptons notre quotidien à la situation et que cette adaptation se fait, pas à pas, comme prévu. Nous tirons notre force de la tienne.

Il est vraiment difficile de convaincre les personnes les plus proches que tu es pleinement serein et particulièrement celles qui n’ont pas la possibilité de le constater par elles mêmes. Si bien que dernière fois, je me suis surpris à dire à Mimi, qui me demandait de tes nouvelles, que tu étais dans « ton élément ».

À entendre sa réaction interloquée, j’ai rapidement précisé que je ne parlais pas de la prison, mais de la résistance. Tu es un résistant, tu l’as toujours été. Partout. Tout le temps.

Dans tes lectures de Mishkin en anglais comme à la salle de sport un matin où tu ne te sens pas en forme. Dans les grandes batailles comme dans les petites.

La récompense absolue du résistant c’est la conscience tranquille. C’est même plus qu’une récompense, c’est un paradis intérieur. Et je sais que ta conscience est tranquille, même si des interrogations légitimes persistent sur ce qui reste à organiser.

Tu as été de l’autre côté du parloir. Tu sais ce que cela exige.

L’objectif de ces quelques mots est double : d’abord te dire que mon intime conviction est que tu vas parfaitement bien mais que cela ne saurait amoindrir la détermination à fournir tous les efforts pour mettre fin à cette situation.

Comme je te l’ai dit plus haut, l’adaptation est en cours et elle se fait comme prévu. La famille est privée d’un pilier. Sans le métronome, le rythme se dérègle parfois.

Je suis convaincu que Haïfa te relatera les faits qui sauront te convaincre que tu n’as pas de soucis à te faire. Ta sérénité est ta force, et ta force est notre oxygène.

Amour inconditionnel et fierté absolue.»