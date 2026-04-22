Solidarité avec Jawahar et Ghassan | Rassemblement demain devant le Pôle judiciaire

Plusieurs organisations de la société civile appellent à une mobilisation massive ce jeudi 23 avril 2026, en soutien à Jawaher Chenna et Ghassan Henchiri membres de la flottille Al-Soumoud.

Ces derniers sont attendus pour une séance d’interrogatoire au Pôle judiciaire économique et financier à Tunis, rappelle le Comité national de défense des activistes de la Flottille qui ont lancé un appel à la solidarité.

Le rassemblement de soutien est prévu demain, jeudi 23 avril, à partir de 10h, devant le Pôle judiciaire situé à l’avenue Mohammed V au centre-ville de Tunis.

Pour rappel, le 17 avril dernier, Sana Msahli a bénéficié d’une libération, alors que Wael Nawar ( époux de Jawaher Chenna) a été maintenu en détention.

Y. N.