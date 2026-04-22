Vol et violences | Nesrine Ben Ali, condamnée à Genève

Nesrine Ben Ali, fille aînée de l’ancien président tunisien Feu Ben Ali, a récemment été condamnée par le ministère public de Genève pour une série de délits commis durant l’été 2025.

Tout commence à l’été 2025, dans le quartier populaire des Grottes, au centre de Genève, où une banale affaire d’épicerie tourne au fait divers judiciaire. En effet, selon des médias de la place, le 30 juillet 2025, Nesrine Ben Ali, a tenté de s’emparer du téléphone portable de la gérante d’une épicerie-dépanneur.

Quatre jours plus tard, un autre incident a éclaté: accusée d’avoir dérobé de la marchandise, Nesrine Ben Ali assène un coup de pied à la propriétaire et la saisit brutalement, lui causant des ecchymoses et des griffures, le tout sur fond d’insultes répétées.

L’intervention de clients pour calmer le jeu n’y change rien, pis encore, l’un d’eux est frappé et des produits sont détruits. Les faits ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance et les témoignages ont scellé son sort devant la justice.

La justice genevoise l’a ainsi condamnée à 60 jours de prison pour les violences, à 30 francs suisses d’amende et à 500 francs suisses d’amende pour… infraction à la loi sur les stupéfiants.

Y. N.