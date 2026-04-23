Le potentiel d’exportation tunisien vers l’Afrique évalué à 2,28 Me $US

La Tunisie possède un potentiel d’exportation inexploité estimé à 2,28 milliards de dollars vers au moins 36 pays africains. Plus de 95 % de ces opportunités se situent sur des marchés où la Tunisie détient actuellement une part de marché faible, voire inexistante.

C’est ce qu’a déclaré Leila Baghdadi, économiste principale au Bureau de l’économiste en chef pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan à la Banque mondiale, lors d’une table ronde sur le thème «Diversifier les exportations tunisiennes vers le continent africain : opportunités, obstacles et solutions», organisée par l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), mercredi 22 avril 2026.

Selon la co-autrice de l’ouvrage «Dynamiser le commerce intra-africain : la Zone de libre-échange continentale africaine peut-elle changer la donne ?», citée par l’agence Tap, les secteurs des machines électriques et du textile représentent la part la plus importante du potentiel d’exportation tunisien inexploité vers l’Afrique.

Mme Baghdadi a mis en lumière les contraintes structurelles qui freinent la diversification des exportations tunisiennes vers l’Afrique, notamment les coûts élevés de la logistique et des droits de douane, la faiblesse du secteur manufacturier africain, le manque d’intégration entre les pays africains, la fragmentation et l’absence d’intégration régionale, sans oublier la faiblesse du commerce intra-africain.

L’économiste a recommandé d’améliorer les infrastructures logistiques et de faciliter l’accès à l’information afin de mieux planifier les opérations d’exportation. Elle a également plaidé pour l’identification des marchés d’exportation potentiels en s’appuyant sur des outils analytiques innovants tels que le «Trade-DSM», développé en Afrique du Sud, dans le but d’aider les micros, petites et moyennes entreprises, les sociétés et les pays à identifier des opportunités d’exportation réalistes et prometteuses.