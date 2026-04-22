Ammar Dhaia | «Même la chakcouka est devenue hors de prix»

Le président de l’Organisation tunisienne de défense des consommateurs (OTDC), Ammar Dhaia, a souligné la nécessité de mettre fin à la manipulation des prix par le biais des monopoles et de la spéculation, en appliquant rigoureusement la loi et en garantissant la transparence des circuits de distribution.

Commentant la hausse des prix sur le marché tunisien, et notamment ceux des produits alimentaires (viandes, légumes, fruits…), lors de son passage dans l’émission ‘‘Houna Tounes’’ sur Diwan FM, mercredi 22 avril 2026, M. Dhaia a affirmé que les boycotts pouvaient constituer un outil efficace pour lutter contre la hausse des prix.

Selon lui, des tentatives de manipulation psychologique des consommateurs ont été observées, notamment par la fixation anticipée de prix exorbitants, croyant pouvoir contrôler les prix et le marché grâce à de telles pratiques.

Le directeur de l’OTDC a évoqué les plaintes des consommateurs concernant les prix exorbitants de la viande, du poisson et des fruits, et même des légumes, notamment des poivrons et des tomates. «Même la chakchouka est touchée par ces hausses de prix», a-t-il lancé.

Tout en insistant sur la nécessité de ne pas accabler les consommateurs par les pratiques monopolistiques, M. Dhaia a toutefois souligné que le prix des tomates avait légèrement baissé ces derniers jours, atteignant désormais 3,4 dinars le kilogramme, mais qu’il restait élevé pour les ménages à revenus moyens et faibles.

La chakchouka est une sorte de poêlée de poivrons ou de piments verts ou rouges, de tomates et d’oignons auxquels sont ajoutés, en fin de cuisson, des œufs. Elle a longtemps été considérée en Tunisie comme le plat du pauvre, parce qu’elle ne contient ni viande ni poisson. Mais elle est devenue, elle aussi, hors de portée des familles à faible revenu.

I. B.