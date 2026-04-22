Aide au retour volontaire | L’OIM organise une journée d’informations et de conseils

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) invite les migrants intéressés par le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) à participer à la prochaine journée portes ouvertes qui se tiendra à son bureau à Tunis.

Le programme AVRR aide les migrants qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays d’origine en toute sécurité et dans la dignité. Il offre une assistance pour l’organisation du voyage, les formalités administratives et la réintégration à leur retour.

Au cours de cette journée portes ouvertes, l’OIM propose d’aider les migrants à en savoir plus sur le programme AVRR et l’aide proposée, à effectuer leur inscription et bénéficier d’un accompagnement individuel le jour même ainsi que d’un soutien concernant les documents de voyage.

Ce programme est prévu demain, jeudi 23 avril 2026 de 9h à 15h : «Notre équipe sera à votre disposition pour vous fournir des informations claires et vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre retour», indiquent les organisateurs