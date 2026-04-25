Banques tunisiennes | Mirage du tout-virtuel ou abandon de souveraineté ?

Alors que le Plan de développement 2026-2030 érige la transformation digitale en pilier du redressement national, une mutation silencieuse s’opère dans les architectures de nos banques : le passage au logiciel par abonnement, hébergé à distance. Si l’agilité promise par cette informatique «prête à l’emploi» est une arme de séduction massive, elle cache un impensé stratégique : la dépossession progressive de notre patrimoine informationnel financier.

Abdelwaheb Ben Moussa *

L’informatique en tant que service est souvent présentée comme l’antidote unique à l’inertie technologique. En externalisant les cœurs de métier ou l’intelligence artificielle du back-office vers des plateformes globales, la banque semble s’affranchir des lourdeurs matérielles.

Certes, l’argument de la réduction des coûts immédiats (OpEx) est séduisant face aux investissements massifs (CapEx) qu’exigerait une mise à niveau locale. Mais cette efficacité apparente ne doit pas devenir une perfusion étrangère permanente.

Pour l’auditeur, le risque n’est pas seulement financier, il est structurel. Adopter ces solutions, ce n’est pas simplement louer un outil ; c’est accepter une dépendance dont les frais de sortie et la facturation en devises pourraient, à terme, peser plus lourd que l’effort de souveraineté initiale.

Sécurité informatique vs sûreté nationale

On objectera souvent que les géants mondiaux du secteur offrent une protection cybernétique supérieure à nos infrastructures locales. C’est un fait technique, mais c’est un leurre stratégique. Il ne faut pas confondre la sécurité du contenant — la résistance aux attaques — et la sûreté du contenu — la propriété juridique des accès.

Un coffre-fort impénétrable reste une vulnérabilité si les clés sont détenues par une autorité soumise à des lois extraterritoriales.

Comment le régulateur tunisien peut-il garantir l’étanchéité absolue du secret bancaire si nos données critiques reposent sur des infrastructures dont nous n’avons pas la maîtrise ultime ? La modernité ne peut se bâtir sur l’aliénation de nos données les plus sensibles.

Pour une troisième voie tunisienne

L’alternative n’est pas le repli sur un archaïsme sécuritaire, mais l’émergence d’une souveraineté partagée. Le parlement et les autorités de régulation doivent aujourd’hui dépasser le stade de la simple surveillance pour devenir des architectes du marché.

Le salut réside dans un modèle hybride : exploiter la puissance du virtuel pour l’innovation de façade, tout en imposant la localisation des données vitales sur un sol national ou régional. Encourager l’émergence d’une offre technologique «Made in Tunisia» est le seul moyen de concilier la rapidité d’exécution réclamée par le marché et l’exigence de sécurité réclamée par l’État.

Un choix de civilisation économique

La digitalisation ne doit pas être le faux-nez d’une nouvelle forme de colonisation numérique. Si la technologie est un levier d’inclusion financière, elle doit servir l’économie tunisienne sans lui ôter son autonomie de décision. En 2026, la maturité de notre secteur bancaire se mesurera à sa capacité à innover sans se livrer « clés en main » aux puissances technologiques extérieures.

L’agilité est une vertu, mais elle devient un vice dès lors qu’elle nous prive de notre liberté d’agir.

* Ingénieur informatique, cadre d’une banque publique.