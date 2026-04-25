Formation et recrutement de 60 restaurateurs tunisiens en Italie

Le «Projet Tunisie», porté par Fipe-Confcommercio et Aigrim-Fipe, est officiellement lancé. Il vise à former et recruter 60 travailleurs du secteur de la restauration en Italie.

Selon un communiqué de presse de Fipe, le tournant a été une réunion institutionnelle à huis clos, organisée à Tunis le 20 avril 2026, afin de définir les modalités opérationnelles et de formation. La réunion a rassemblé la délégation italienne, le ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, et des représentants d’Elis, partenaire du projet.

Lors de cette réunion, les engagements mutuels pour le lancement de l’initiative ont été renouvelés et les modalités du programme de formation ont été définies.

Ce projet pilote permettra à 60 travailleurs, possédant différents niveaux d’expérience dans le secteur, de venir en Italie pour suivre une formation de 200 heures. La formation débutera fin mai par une partie linguistique, suivie d’une formation spécialisée début juin. L’arrivée des travailleurs en Italie est prévue en juin.

Cette initiative, fruit d’un investissement important des deux associations et des entreprises directement impliquées, constitue un modèle de coopération vertueux et reproductible, susceptible d’étendre l’attractivité du secteur aux pays hors Union européenne (UE).

Partenariats public-privé pour l’emploi

La rencontre avec le ministre Chaoued a eu lieu lors de la visite de la délégation italienne à Tunis pour le «Forum tunisien-européen : Formation, emploi et mobilité dans le secteur de l’hôtellerie-restauration» (20-22 avril), un événement parrainé par l’OIT et la Commission européenne.

La délégation, composée d’Aldo Cursano, vice-président adjoint de Fipe-Confcommercio, de Riccardo Orlandi, vice-président adjoint de Fipe-Confcommercio et président d’Aigrim-Fipe, et d’Andrea Chiriatti, directeur régional de Fipe-Confcommercio, a participé au forum avec un stand dédié et des présentations lors des panels officiels, notamment une présentation d’Aldo Cursano sur les partenariats public-privé pour soutenir l’emploi dans le secteur du tourisme.

«Ce projet démontre qu’il est possible de s’attaquer sérieusement et systématiquement au problème de la pénurie de personnel dans le secteur de la restauration en développant des processus réglementés, transparents et de haute qualité. La collaboration avec les institutions tunisiennes et des partenaires qualifiés nous permet d’investir dans les compétences avant même l’arrivée en Italie, garantissant ainsi des avantages tant pour les entreprises que pour les travailleurs. Si nous parvenons à consolider et à reproduire ce modèle, nous serons en mesure de nous doter d’un outil de coopération internationale stable, capable de soutenir la compétitivité de notre secteur», a commenté Aldo Cursano.

«Ce projet représente une réponse concrète et structurée à l’un des plus grands défis auxquels est confrontée notre industrie de la restauration», a déclaré Riccardo Orlandi, président d’Aigrim-Fipe. Et d’ajouter : «Il ne s’agit pas seulement de pallier la pénurie de personnel, mais aussi de construire des parcours professionnels durables et de qualité, en investissant dans la formation avant même l’arrivée des travailleurs en Italie. C’est un modèle qui met en relation l’offre et la demande de manière transparente et efficace, garantissant la protection des travailleurs et des compétences spécifiques aux entreprises.»

I. B. (avec Ansamed.)