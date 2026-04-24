Sonede | Quatre gouvernorats sans eau potable

La Société nationale d’exploitation et de distribution d’eau (Sonede) a annoncé des perturbations et des interruptions temporaires de la distribution d’eau potable dans les gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir et Mahdia, ce vendredi 24 avril 2026 à compter de 14h00.

Dans un communiqué, la société explique que ces interruptions sont rendues nécessaires par des réparations d’urgence programmées suite à une défaillance d’une conduite d’eau de 600 millimètres de diamètre à Oued El Atef, dans le gouvernorat de Kairouan.

Ces perturbations affecteront les quartiers d’Al Houamed et d’Al Ghabat dans la délégation de Kairouan Nord, ainsi que plusieurs zones des délégations de Sidi El Hani, Kalaa Sghira et M’saken dans le gouvernorat de Sousse. Elles impacteront également plusieurs districts des délégations de Zeramdine, Jemmal, El Ouardanine et Bembla dans le gouvernorat de Monastir, ainsi que la ville de Karkar dans le gouvernorat de Mahdia.

Par ailleurs, la société a indiqué que la distribution d’eau potable reprendrait normalement et progressivement, à partir de 22 heures le samedi 25 avril.

Pour sa part, la direction régionale des équipements et du logement de Kairouan a annoncé ce vendredi l’interruption de la circulation sur la route nationale 12 bis, au niveau du pont de Oued Zeroud, suite à une rupture soudaine d’une conduite d’eau ayant endommagé la chaussée.

Selon un communiqué de ladite direction, la rupture de la conduite de 600 mm de diamètre, au point kilométrique 11, a nécessité la déviation des usagers venant du district d’Al-Ghabat vers la route nationale 12 pour rejoindre Kairouan.

Par ailleurs, la direction conseille aux automobilistes venant de la route nationale 2 de continuer vers Kairouan, puis d’emprunter la route nationale 12 en direction de Sousse. Cette mesure exceptionnelle restera en vigueur jusqu’à la fin des travaux de réparation.

I. B.