La Presse | Décès de Noureddine Tabka, plume historique et empreinte indélébile

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, ce vendredi, le décès de Noureddine Tabka, figure emblématique de la presse francophone et ancien rédacteur en chef du quotidien « La Presse ».

Noureddine Tabka restera indissociable de l’âge d’or du journalisme tunisien, rappelle le SNJT, en précisant que durant les années 1970 et 1980, il a occupé le poste de rédacteur en chef de « La Presse », pilotant la rédaction lors de périodes charnières de l’histoire du pays.

Aux côtés de grands noms tels que Slaheddine Maâoui, Mahmoud Hosni ou encore Abdelaziz Dahmani, imposant une rigueur et un professionnalisme qui font encore école aujourd’hui.

Au-delà de sa plume, Noureddine Tabka était un homme d’action et d’engagement pour la corporation et il a notamment présidé l’Association des journalistes tunisiens entre 1973 et 1975, œuvrant activement à la structuration du métier dans une Tunisie en pleine mutation.

Sa passion pour l’écrit l’a mené à diriger la maison « Dar Al Amal », où il a supervisé la publication d’ouvrages documentaires et économiques de référence, indique encore le Syndicat, en commentant : Noureddine Tabka appartenait à cette génération de pionniers qui ont consacré leur vie entière au service du journalisme.

Le SNJT a tenu à saluer la mémoire d’un homme dont l’empreinte sur l’histoire de la presse tunisienne demeure indélébile.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses plus sincères condoléances à la famille de Noureddine Tabka ainsi qu’à l’ensemble de la famille médiatique tunisienne.