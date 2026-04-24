Météo | Les prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour cette nuit, des cellules orageuses, des pluies, des vents forts et une fraîcheur nocturne dans certaines régions de la Tunisie.

Cette nuit, le ciel sera marqué par l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les zones ouest du Centre et du Sud. Pour le reste du pays, le ciel sera partiellement voilé par des nuages passagers, ajoute l’INM.

La même source annonce des vents forts près des côtes et dans le Sud avec des rafales sous les orages, pouvant temporairement dépasser les 70 km/h.

Côté températures, l’INM prévoit des nocturnes variant entre 13 et 18°C au centre et sud-est entre 13 et 18°C et entre 19 et 22°C ailleurs, sachant que sur les hauteurs de l’ouest un climat plus frais est annoncé, avec environ 10°C.

Y. N.