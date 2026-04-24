Tunisie | La LTDH contestera sa suspension devant la justice

La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) a annoncé, ce vendredi soir, avoir été informée d’une décision de suspension de ses activités pour une durée d’un mois.

​Dans un communiqué publié en réaction, la LTDH exprime sa vive préoccupation face à ce qu’elle considère comme une attaque directe contre l’un des piliers de la transition démocratique en Tunisie.

Pour la LTDH, cette décision ne peut être dissociée d’un contexte global marqué par un durcissement systématique à l’encontre de la société civile et des voix indépendantes et des entraves récurrentes, rappelant la récente suspension du protocole d’accord permettant à la Ligue de visiter les prisons.

​La Ligue affirme son total respect des procédures administratives et dénonce une rupture avec le Décret-loi n°88 de l’année 2011, qui régit la vie associative. Elle souligne que cette mesure contrevient non seulement à la Constitution tunisienne, mais aussi aux engagements internationaux de l’État en matière de droits de l’homme.

​« Cette tentative d’intimidation ne fera que renforcer notre détermination à défendre les opprimés et les principes universels des droits humains », a déclaré la direction de la Ligue.

​La LTDH a d’ores et déjà annoncé son intention de contester cette décision devant la justice et appelle les forces démocratiques et les composantes de la société civile à se mobiliser. Elle tient les autorités pour responsables de toute dégradation de l’espace civique dans le pays.

​Doyenne des organisations de défense des droits de l’homme dans le monde arabe, la LTDH réaffirme qu’elle restera un «rempart contre l’oppression , fidèle à son histoire militante avant et après la révolution».

Y. N.