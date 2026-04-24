L’Espérance perd l’un de ses vaillants buteurs, Michael Eneramo

L’ancien attaquant international nigérian et ancien buteur de l’Espérance de Tunis Michael Eneramo est décédé tôt ce matin, vendredi 24 avril 2026, à l’âge de 41 ans, lors d’un entraînement à Kaduna. L’attaquant a connu une brillante carrière, évoluant notamment dans des clubs comme l’Espérance de Tunis, le Besiktas, le Sivasspor et l’Istanbul Basaksehir.

Eneramo, né le 26 novembre 1985, avait mis un terme à sa carrière de footballeur en 2018, mais s’entraînait régulièrement sur un terrain d’école primaire situé à Ungwan Yelwa, dans la région de Kaduna, près de son domicile.

Aux premières heures de ce matin, il se portait bien et a joué les 45 premières minutes, mais s’est effondré cinq minutes après le début de la seconde mi-temps et est décédé avant l’arrivée à l’hôpital.

Eneramo avait fait ses débuts dans la sélection du Nigeria en marquant un but lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2010… contre la Tunisie. C’était la première de ses dix sélections internationales, pour un total de trois buts.

Eneramo est le second ancien joueur de l’Espérance qui décède sur un terrain de football en plain match, après Hedi Berrekhissa en 1994.

I. B.