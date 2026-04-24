Conférence à Sousse sur les dynamiques migratoires en Méditerranée

La première conférence annuelle du réseau doctoral EuroMedMig 𝐏𝐡𝐃 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐌𝐒𝐂𝐀), consacrée à l’étude des dynamiques migratoires en Méditerranée, se déroule sur trois jours, du 22 au 24 avril 2026, à l’Université de Sousse, en Tunisie, avec la participation de chercheurs, de doctorants et de partenaires académiques internationaux.

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne au titre des actions Marie Skłodowska-Curie d’Horizon Europe, avec pour objectif de former une nouvelle génération de chercheurs capables d’aborder la question des migrations selon une approche interdisciplinaire ancrée dans les réalités euro-méditerranéennes.

Le consortium réunit des institutions de sept pays – Belgique, Espagne, France, Italie, Tunisie, Maroc et Égypte – ainsi que des partenaires institutionnels et économiques. Parmi ceux-ci figurent la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger et le groupe industriel John Cockerill. La conférence est axée sur des séances plénières, des tables rondes et des ateliers méthodologiques destinés aux douze doctorants du réseau. Les thèmes annoncés couvrent un large éventail de sujets, allant de la gouvernance des migrations à la résilience urbaine, des marchés du travail aux diasporas, en passant par la coopération entre l’Union européenne et la Tunisie en matière de migration.

Inscrite au calendrier officiel du réseau, la conférence de Sousse constitue la première conférence annuelle du cycle 2026 et est consacrée au thème «Gouvernance, politiques et enjeux politiques». Elle marque également l’engagement de l’université tunisienne dans la coopération scientifique euro-méditerranéenne sur l’une des questions les plus sensibles de la région : les migrations.