Tunisie | Pluies éparses et vents annoncés pour cette nuit

Le temps pour cette nuit sera marquée par une instabilité sur le nord du pays et par des vents soufflant avec intensité sur les zones côtières et dans le sud.

Le dernier bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM) annonce des passages nuageux parfois denses, attendus sur le Nord, qui seront accompagnés de quelques pluies éparses. Pour le reste des régions, le ciel sera partiellement voilé.

L’INM indique par ailleurs que les vents souffleront particulièrement fort près des côtes, sur les hauteurs ainsi que dans le Sud, où des tourbillons de sable locaux sont à prévoir. La mer sera, par conséquent, très agitée.

Concernant les températures, l’INM prévoit des minimales nocturnes variant entre 17°C et 21°C sur le nord, le centre et le sud-est, et entre 22°C et 28°C sur le reste du sud.

Y. N.