Tunisie-Suisse | Un partenariat stratégique pour l’alerte précoce aux catastrophes

La Suisse soutient la Tunisie dans le renforcement de son système d’alerte précoce des catastrophes pour garantir la compétitivité et la durabilité de l’économie.

La Directrice adjointe de la Coopération suisse en Tunisie Anne de Chambrier a participé les 29 et 30 avril 2026 à la 3ème conférence nationale sur le système d’alerte précoce (SAP) « De l’analyse à l’action : plan d’action pour la mise en œuvre du SAP sur les sites pilotes », aux côtés du directeur général de l’Office National de la Protection Civile Mohamed Rached Souissi et du directeur général de l’Institut national de la météorologie-Tunisie- Ahmed Hmam.

Structurée autour de séances plénières et d’ateliers thématiques, la conférence organisée par la Banque Mondiale The World Bank Group dans le cadre du Trust Fund Tunisia Economic Resilience and Inclusion (TERI) -cofinancé par le Secrétariat d’Etat à l’économie – marque le passage entre la phase de planification stratégique et la phase de mise en œuvre opérationnelle du SAP.

Cette conférence a ainsi mis les participants en situation : simulations de catastrophes réelles, exercices de coordination et de diffusion de messages d’alerte clairs et orientés vers l’action. Les deux jours ont ainsi permis aux représentants des ministères et institutions publiques de concevoir collectivement un Plan d’action pour l’opérationnalisation du SAP.

Communiqué