Nouveau report de l’affaire de « l’appareil secret » d’Ennahdha

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a examiné, hier, le dossier de « l’appareil secret » attribué au mouvement Ennahdha.

À l’issue de l’audience d’hier, la juridiction a décidé de reporter la suite de l’examen de l’affaire au vendredi prochain, afin de permettre de poursuivre l’interrogatoire des nombreux accusés impliqués dans ce dossier.

Pour rappel, ce dossier compte plus d’une trentaine de personnes mises en cause. Parmi les prévenus actuellement en détention figurent notamment Rached Ghannouchi, ancien président du parti Ennahdha, Ali Larayedh, ancien ministre de l’Intérieur et ancien chef du gouvernement. ou encore le dirigeant Fethi Baldi et d’autres anciens hauts cadres sécuritaires.

On notera que certains accusés ont été entendus par visioconférence depuis la prison de la Mornaguia, d’autres ont délibérément refusé de se présenter devant la Cour et seuls quatre prévenus, dont d’anciens responsables de la sécurité, ont assisté physiquement à l’audience.

Y. N.