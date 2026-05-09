Calendrier des épreuves pratiques et orales du Bac 2026

Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce vendredi 9 mai 2026, le calendrier des épreuves pratiques et orales du baccalauréat 2026, qui se dérouleront les 14 et 15 mai 2026.

La première journée sera consacrée à l’épreuve orale d’éducation musicale, avec 4 058 candidats répartis dans 72 centres d’examen.

Les épreuves pratiques de technologie auront lieu du 14 au 23 mai 2026 et concerneront 21 677 candidats répartis dans 289 centres.

Concernant l’épreuve pratique d’études médiatiques, les tests se dérouleront les 16, 19, 20, 21 et 23 mai 2026. 162 435 candidats y participeront, répartis dans les centres suivants : 340 centres le 16 mai, 567 le 19, 519 le 20, 504 le 21 mai et 340 le 23.

Quant à l’épreuve pratique et orale pour la filière sportive, elle aura lieu les 19, 20, 22 et 23 mai. 2 064 candidats y participeront, répartis dans 87 centres, selon un communiqué du ministère.