Kasserine | Peine de mort contre le meurtrier du petit Haroun

La chambre criminelle près le tribunal de première instance de Kasserine a rendu son verdict dans l’affaire du meurtre du petit Haroun, alors âgé de 4 ans.

L’avocate Latifa Nadari a précisé, dans une déclaration à Mosaïque FM ce samedi 9 mai 2026, que le meurtrier, un proche de la victime, a été condamné à la peine capitale.

Pour rappel, ce crime perpétré à la cité Ezzouhour de Kasserine était d’une rare violence et avait profondément ému l’opinion publique.

L’enquête avait rapidement conduit à l’arrestation d’un membre de la famille de l’enfant. Ce dernier a été reconnu aujourd’hui coupable de cet acte atroce, le tribunal ayant conclu qu’il était pleinement responsable de ses actes.

Ce verdict vient clore un dossier judiciaire suivi de très près par la population locale et les défenseurs des droits de l’enfant.

Y. N.