Affaire Chawki Tabib | Rendez-vous judiciaire et mobilisation le 11 mai

L’ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tabib, comparaîtra devant le tribunal de Tunis ce lundi 11 mai 2026.

Chawki Tabib, ancien bâtonnier, fait face à des accusations de faux et usage de faux, ainsi qu’à des griefs portant sur la gestion financière et administrative de l’Instance qu’il présidait.

Pour ses avocats, ainsi que pour de nombreuses organisations de défense des droits humains nationales et internationales, ces poursuites ne sont pas de simples dossiers de droit commun ; ils y voient « une instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins politiques ».

Un large appel à la mobilisation a, par ailleurs, été lancé par son collectif de soutien pour le lundi 11 mai 2026, pour un rassemblement devant le Tribunal de Tunis.

Le collectif appelle ainsi à la libération immédiate de Chawki Tabib, « au respect absolu des garanties d’un procès équitable, à l’indépendance de la justice et à la protection des acquis démocratiques tunisiens ».

Y. N.