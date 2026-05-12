Borhen Bssais & Mourad Zeghidi | Verdict de la Cour d’appel

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire des journalistes et chroniqueurs Borhen Bssais et Mourad Zeghidi.

Selon une source judiciaire citée par l’agence TAP, la Cour a choisi de confirmer le jugement rendu initialement le 22 janvier dernier par le Tribunal de première instance de Tunis et de maintenir la peine de trois ans et six mois de prison ferme.

La même source précise que les deux journalistes sont reconnus coupables de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales, ajoutant qu’outre la peine privative de liberté, le verdict confirmé prévoit des amendes financières et la confiscation des avoirs appartenant à Borhen Bssais et Mourad Zeghidi.

Y. N.