Météo | Les prévisions pour cette nuit (INM)

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un ciel partiellement voilé sur l’ensemble du pays, accompagné de vents dans les régions du sud et d’un rafraîchissement modéré sur le littoral.

Les habitants de l’extrême Nord devront prévoir quelques pluies faibles au cours de la nuit, ajoute l’INM, en précisant que la prudence est de mise pour les activités maritimes ainsi que pour les usagers de la route dans le Sud, en raison de vents qui souffleront fort.

Quant aux températures, l’INM annonce des minimales nocturnes variant entre 16°C et 22°C sur le nord, le centre et les zones côtières du sud, et entre 25°C et 30°C dans le reste du pays, avec des pics atteignant 32°C à l’extrême Sud-Ouest.

Y. N.