Billets subventionnés pour les Tunisiens de l’étranger à faible revenu

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a annoncé la mise à disposition de billets de voyage subventionnés pour les familles à faibles revenus de quatre personnes ou plus souhaitant rentrer de France en Tunisie cet été. Ces billets seront proposés sur les vols Tunisair et de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN).

L’ambassade de Tunisie à Paris a expliqué dans un communiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil ministériel restreint du 25 avril 2026.

Les personnes éligibles sont invitées à contacter le service social de l’ambassade à Paris pour déposer leur demande.

L’ambassade précise que les réservations pour les ferries Carthage et Tanit seront acceptées du 11 mai au 15 juin 2026, avec des subventions de 80 € (270 dinars tunisiens) par membre de la famille et de 100 € (338 dinars tunisiens) par personne remplissant les conditions requises.

Par ailleurs, les réservations pour les vols Tunisair seront acceptées du 11 au 20 mai 2026, avec des subventions disponibles pour les vols programmés entre le 17 juin et le 20 août 2026. La subvention pour le billet d’avion est de 100 € (338 dinars tunisiens) par membre de la famille et de 150 € (507 dinars tunisiens) par personne.

Pour bénéficier de la réduction, il convient de déposer une demande indiquant les noms des personnes concernées, les dates de voyage souhaitées et les coordonnées du demandeur. L’approbation finale est conditionnée à la complétude du dossier et à la disponibilité des places pour les réservations proposées.