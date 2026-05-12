IID2026 | L’industrie automobile tunisienne de demain

La nouvelle édition de l’Industry Innovation Day se tiendra le jeudi 4 juin 2026 et réunira décideurs, experts sectoriels et partenaires stratégiques afin d’échanger autour des grandes tendances qui transforment actuellement l’industrie automobile, et d’identifier les opportunités ainsi que les défis pour le secteur en Tunisie.

Les inscriptions pour cette journée, organisée par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) en partenariat avec la Tunisian Automotive Association (TAA) et la GIZ Tunisie, sont désormais ouvertes sur ce lien, sachant que le nombre de places est limité.

Depuis sa première édition en 2018, l’IID met en lumière, tous les deux ans, les tendances, les innovations et le savoir-faire du secteur industriel. Cette année le focus sera sur le secteur automobile tunisien, qui constitue aujourd’hui l’un des piliers de l’économie nationale : avec plus de 280 entreprises et 120 000 employés en 2025, le secteur génère environ 3,9 milliards d’euros d’exportations, principalement vers l’Europe (Allemagne, France), se positionnant comme un hub industriel compétitif en Afrique du Nord.

En effet, dans un contexte mondial marqué par l’électrification des véhicules, la digitalisation des chaînes de production et l’essor de l’économie circulaire, la Tunisie dispose d’atouts réels pour consolider son positionnement en tant que hub stratégique de la filière.

C’est précisément le défi que l’IID 2026 entend relever collectivement.

Articulée autour de quatre panels thématiques de haut niveau, l’édition 2026 explorera les leviers concrets de cette transformation :

– Major trends in the international automotive sector : les tendances du secteur à l’échelle internationale ;

– New Markets, New Mobility : les opportunités au-delà des marchés traditionnels ;

– Driving Sustainability : les innovations qui façonnent l’avenir durable de l’industrie automobile ;

– Skills & Talents : aligner les compétences de demain aux nouveaux défis du secteur.

Intervenants internationaux et nationaux ainsi que des moments de networking composeront une journée pensée pour sceller des alliances, alimenter les prises de décision et coconstruire une vision opérationnelle entre industriels, institutions académiques, investisseurs et pouvoirs publics.