Dimanche 10 mai 2026, un webinaire original et riche en échanges a réuni des passionnés de plongée, des moniteurs, des cadres et des professionnels de plusieurs pays francophones autour d’un thème rarement abordé avec autant de profondeur : le lien entre la plongée sous-marine et le développement personnel.

Latif Belhedi

Organisée par Abysse Plongée et remarquablement modérée par Mehdi Tabbakh, cette rencontre-débat en ligne a accueilli comme invité principal Vincent Défossez, coach en entreprise, formateur d’instructeurs TDI-SDI, et une figure de la plongée sous-marine qui cumule 40 ans d’expérience.

Des participants de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, du Bénin, de France, de la Martinique et de Belgique, ont pris part à cet échange qui a créé un véritable pont entre le monde de la plongée et celui de l’entreprise.

Le stress : ennemi ou allié ?

Au cœur des discussions, une question essentielle : le stress est-il forcément négatif ? Comment le gérer ?

Loin des approches simplistes, les intervenants ont rappelé que le stress peut aussi devenir un signal utile. En plongée comme dans le monde professionnel, il agit parfois comme un mécanisme d’alerte permettant de mieux percevoir les risques, d’ajuster ses décisions et de rester vigilant.

La réflexion a notamment porté sur la capacité à apprendre à gérer son stress sous l’eau et à transférer ces compétences dans la vie quotidienne et professionnelle. Défossez a souligné que la plongée confronte l’individu à lui-même dans un environnement inhabituel où respiration, contrôle émotionnel et lucidité deviennent essentiels.

Trois formes de conscience en plongée

L’un des concepts marquants de la soirée a été celui des «trois types de conscience» développés par la pratique de la plongée : la conscience de soi ; la conscience de l’équipe et la conscience de l’environnement.

Selon les échanges, ces trois dimensions sont également au cœur du leadership et du management en entreprise.

La conscience de soi renvoie à la capacité à reconnaître ses limites, ses émotions et son état mental. La conscience de l’équipe implique la communication, l’écoute et la confiance mutuelle entre plongeurs ou collaborateurs. Enfin, la conscience de l’environnement rappelle l’importance de l’anticipation, de l’analyse des risques et de l’adaptation constante aux conditions extérieures.

Moniteur ou coach ?

La rencontre a aussi ouvert un débat particulièrement intéressant sur le rôle du moniteur de plongée. Un instructeur doit-il uniquement transmettre des compétences techniques ou également accompagner le développement mental et émotionnel du plongeur ?

Les échanges ont mis en évidence la nécessité d’un équilibre subtil : construire la confiance d’un élève plongeur sans créer de la sur-confiance. Un enjeu crucial dans une activité où excès d’assurance et mauvaise perception des risques peuvent avoir des conséquences importantes et graves.

Cette réflexion a également conduit à une remise en question de certaines approches pédagogiques. Faut-il simplifier les formations pour les rendre plus accessibles, ou au contraire renforcer l’exigence afin de mieux préparer les plongeurs à des situations complexes ? Faut-il adopter une approche systémique qui prend en considération les facteurs humains ou simplement rester sur une approche technique qui se focalise sur le savoir-faire et l’application des standards ?

Ce que la plongée apprend sur soi-même

Au fil des interventions, une idée forte s’est dégagée : la plongée est bien plus qu’une activité sportive ou de loisir. Elle constitue un véritable laboratoire humain où l’on apprend : la maîtrise de soi ; la gestion des émotions ; la prise de décision sous pression ; la coopération et l’humilité face à l’environnement.

Parmi les idées reçues discutées durant la soirée, plusieurs intervenants ont notamment remis en question la croyance selon laquelle un bon plongeur serait celui qui ne ressent jamais de stress. Au contraire, reconnaître ses émotions et savoir les gérer serait l’une des compétences les plus importantes.

Dialogue entre plongée et entreprise

En établissant des parallèles entre immersion sous-marine et environnement professionnel, cette rencontre-débat a montré que les compétences développées en plongée peuvent avoir une portée bien plus large. Leadership, communication, gestion des crises, confiance, vigilance collective ou encore adaptation à l’incertitude : autant de dimensions communes au monde de l’entreprise et à celui de la plongée.

À travers cette initiative, Abysse Plongée confirme sa volonté de promouvoir une vision moderne et réflexive de la plongée sous-marine, où la technique s’accompagne d’une réflexion humaine, pédagogique et psychologique.

La forte participation internationale et la richesse des échanges témoignent également d’un intérêt croissant pour les approches interdisciplinaires de la plongée, au croisement de la sécurité, des sciences de l’éducation et du management humain.