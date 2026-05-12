Coopération tuniso-suisse | Forum régional à l’Ariana pour booster l’employabilité des jeunes

La Suisse poursuit son engagement en Tunisie en faveur d’un système de formation professionnelle vecteur d’opportunités et d’insertion concrète pour la jeunesse.

Ce mercredi 13 mai, avec le soutien de Swisscontact et sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle se tiendra le Forum régional de la formation professionnelle. Ce rendez-vous permettra de découvrir, d’explorer et de s’orienter vers un avenir professionnel prometteur.

Au programme au Centre sectoriel de formation en arts graphiques (Ariana) :

Une Foire des Métiers avec pas moins de 28 spécialités représentées : 13 spécialités portées par les centres publics

15 spécialités issues des centres privés



Des ateliers animés par l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant ANETI autour des outils de l’employabilité, des soft skills et de l’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle.

Des activités démonstratives organisées par les centres de formation de la région, pour voir les métiers en action.

Des sessions de recrutement avec la participation d’une quinzaine d’entreprises — une opportunité directe de rencontrer ses futurs employeurs.

Un espace d’exposition réunissant les acteurs du dispositif régional de la formation professionnelle, les mécanismes d’appui à l’entrepreneuriat, ainsi que des porteurs de projets inspirants.

Cet événement est soutenu par #Swisscontact qui met en œuvre le programme TAKWEEN – Formation Professionnelle, financé par la Coopération suisse en Tunisie.

Que vous soyez jeune en recherche d’orientation, demandeur d’emploi ou entrepreneur en devenir, ce forum est fait pour vous.

Communiqué