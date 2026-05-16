Tunis | 18 influenceurs poursuivis pour exploitation sexuelle et blanchiment d’argent

Accusés dans une affaire de contenus numériques liés à l’exploitation sexuelle et à des infractions financières, 18 prévenus, dont des créateurs de contenu sur TikTok et Instagram, ont été renvoyés devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis.

Une source citée ce samedi 16 mai 2026 par Mosaïque FM a précisé que ces derniers sont accusés de production et de diffusion de contenus à caractère pornographique, impliquant des mineurs et des adultes, ainsi que de contenus liés à des agressions sexuelles.

Ils sont également poursuivis pour blanchiment d’argent, ajoute la même source, sachant que ce dossier d’envergure, mêlant dérives numériques, réseaux d’exploitation et flux financiers illicites, sera examiné par la chambre criminelle.

Y. N.