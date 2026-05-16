« The Golden 101 » | Le cinéma tunisien brille sur la scène régionale

Le Centre du cinéma arabe (ACC) vient de publier son édition 2026 de la prestigieuse liste « The Golden 101 », mettant à l’honneur les personnalités, cinéastes et institutions les plus influents de l’industrie cinématographique arabe au cours de l’année écoulée.

Cette nouvelle édition consacre la place grandissante de la Tunisie et confirme le rayonnement continu de ses talents dans les plus grands rendez-vous cinématographiques internationaux.

Le Centre national du cinéma et de l’image a publié la liste de la réalisation et la production tunisiennes qui y sont fortement représentées :

Erige Sehiri

Kaouther Ben Hania

Leyla Bouzid

Mehdi Hmili

Dhafer L’Abidine

Amine Bouhafa

Habib Attia

Dora Bouchoucha

Les Journées Cinématographiques de Carthage

Cette présence remarquable dans « The Golden 101 – 2026 » témoigne, encore une fois, de la vitalité, de la diversité et du leadership de la Tunisie au sein du paysage cinématographique arabe.

Y. N.