Tunisie au Mondial 2026 | Liste des 26 joueurs retenus

En prévision de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Aigles de Carthage Sabri Lamouchi a dévoilé, ce vendredi 15 mai 2026, la liste des 26 joueurs convoqués.
Gardien:
- Aymen Dahmène;
- Sabri Ben Hassan;
- Mouhib Chamekh;
Défenseurs
- Monatassar Talbi;
- Dylan Bronn;
- Omar Rekik;
- Adem Arous;
- Raed Chikhaoui;
- Yan Valery;
- Moutaz Neffati;
- Mohamed Amine Ben Hamida;
- Ali Abdi;
Milieux:
- Ellyes Skhiri;
- Mohamed Hadj Mahmoud;
- Hannibal Mejbri;
- Rani Khedhira;
- Anis Ben Slimane;
- Mortadha Ben Ouannes;
- Ismael Gharbi;
Attaquants:
- Khalil Ayari;
- Sébastien Tounekti;
- Elias Achouri;
- Firas Chaouat;
- Hazem Mastouri;
- Elias Saad;
- Rayan Elloumi.
Pour rappel, les Aigles de Carthage évolueront dans le groupe F et se lanceront dans la Coupe du monde 2026 face à la Suède le 15 juin.
Y. N.
