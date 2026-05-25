Entrepreneuriat vert | Clôture de l’initiative «Think Green» de l’APII entre Tozeur et Gabès

Entre Tozeur et Gabès, l’initiative Think Green menée par l’APII à travers son Réseau National des Pépinières d’Entreprises, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a réuni 60 porteurs de projets à impact écologique autour d’un parcours intensif dédié à l’entrepreneuriat vert.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des entrepreneurs à structurer des modèles économiques viables, circulaires et ancrés dans leurs territoires.

Les échanges collectifs, les travaux pratiques et l’appropriation du “Green Business Model Canvas” ont permis de traduire des engagements environnementaux en solutions concrètes, génératrices de valeur économique et écologique.

Avec l’appui financier du Canada, Think Green s’inscrit ainsi dans une dynamique de transition verte, en soutenant des initiatives locales capables de répondre aux enjeux climatiques tout en créant des opportunités durables pour les communautés.

Communiqué