Rétro | Coupe du monde Fifa (1930-2022) 

Qui remportera la Coupe du monde de football coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique et qui se déroulera du 11 juin au 26 juillet 2026 ? Tout au long de son histoire, le Mondial masculin de football a rarement sacré des outsiders et la 23e édition ne devrait pas faire exception entre une Argentine qui devrait s’accrocher à son trophée, la France revancharde de Mbappé, un Brésil en quête de sa sixième étoile ou encore l’Allemagne et l’Espagne , sûres de leurs forces respectives. Nous présentons ci-dessous les vainqueurs de la Coupe du monde par édition de 1930 à 2022.

Habib Glenza

Uruguay 1930 : Uruguay. Finale remportée contre l’Argentine (4-2). Disputée à domicile dans le stade Centenario construit pour l’occasion, la première édition sacre la Celeste dans une ambiance folle pour ce match face à sa voisine et rivale, l’Argentine. Dans une finale électrique où chaque équipe veut jouer avec son propre ballon (un par mi-temps), les Uruguayens renversent les Argentins après la pause et deviennent les premiers champions de l’Histoire.

Italie 1934 : Italie. Finale remportée contre la Tchécoslovaquie (2-1 ap.p.). Sous l’œil de Benito Mussolini, la deuxième édition se déroule en Italie et voit la consécration du pays hôte. Malmenés par les Tchécoslovaques qui ouvrent le score en fin de match, les Azzurri égalisent in extremis avant de forcer la décision durant la prolongation grâce à Angelo Schiavio.

France 1938 : Italie. Finale remportée contre la Hongrie (4-2). L’Italie conserve son titre, une performance rare. Portés par leur duo d’attaque Colaussi-Piola (un doublé chacun en finale), les Italiens dominent les Magyars au stade olympique de Colombes. La Coupe du monde n’a que trois éditions et déjà un double champion.

A noter, qu’il n’y a pas eu de compétitions en 1942 et en 1946 en raison de la Seconde Guerre mondiale.

Brésil 1950 : Uruguay. L’édition s’est conclue sur une poule finale et non une phase à élimination directe (dernier match contre le Brésil : 2-1). Coupe du monde disputée sous un format un peu particulier avec une poule finale, l’édition 1950 a, par le hasard des résultats et du calendrier, tout de même accouché d’un match final décisif entre Brésiliens et Uruguayens. Et, alors qu’il suffisait d’un match nul au Brésil, pays hôte, pour remporter sa première étoile, l’Uruguay refroidit le stade du Maracana. Menés 1-0, les Uruguayens marquent deux fois en seconde période, plongeant tout un pays dans un deuil national. La légende noire du «Maracanazo» (coup du Maracana) est née

Suisse 1954 : République fédérale d’Allemagne (RFA). Finale remportée contre la Hongrie (3-2). Après le coup du Maracana, le miracle de Berne. Personne ne donnait cher de la peau des Allemands face à la légendaire Hongrie de Puskas, alors invaincue depuis quatre ans. Menés 2-0 après seulement huit minutes de jeu, les joueurs de la RFA réalisent l’impossible en Suisse et renversent la situation. Une première étoile pour eux – loin d’être la dernière.

Suède 1958 : Brésil. Finale remportée contre la Suède (5-2). L’éclosion d’un génie. À seulement 17 ans, le jeune Pelé illumine le Mondial organisé en Suède. Dans une finale spectaculaire, les Brésiliens surclassent le pays hôte, devenant la première nation à remporter la compétition hors de son continent. Pour eux aussi, ce premier trophée est loin d’être le dernier.

Chili 1962 : Brésil. Finale remportée contre la Tchécoslovaquie (3-1). Les Brésiliens n’attendent que quatre ans pour soulever le trophée suivant. Malgré la blessure précoce de Pelé, et l’apparition de Amarildo qui a entraînera par la suite l’Espérance sportive de Tunis, le Brésil conserve sa couronne au Chili grâce à un Garrincha au sommet de son art.

Angleterre 1966 : Angleterre. Finale remportée contre la RFA (4-2 ap.p.). À Wembley, les Anglais décrochent l’unique sacre de leur histoire, au terme d’une finale légendaire contre les Allemands de l’Ouest. Alors que les deux équipes sont à égalité à l’issue du temps réglementaire, Geoff Hurst sacre les siens d’un but qui fait encore débat aujourd’hui : le ballon avait-il ou non franchi la ligne ?

Mexique 1970 : Brésil. Finale remportée contre l’Italie (4-1). L’apothéose du beau jeu. Au Mexique, le Brésil de Pelé, Jairzinho et Carlos Alberto réalise un parcours parfait. La finale est une démonstration technique face à une Italie épuisée par sa demi-finale, le «match du siècle» face à la RFA (4-3), et permet au Brésil de conserver définitivement la coupe Jules Rimet après son troisième sacre. Pelé reste à ce jour le seul joueur à avoir remporté trois fois la compétition.

Allemagne 1974 : République fédérale d’Allemagne (RFA). Finale remportée contre les Pays-Bas (2-1). Le duel des styles. Le «football total» des Néerlandais de Johan Cruyff bute sur le réalisme de la Mannschaft. Menés dès la première minute sur un penalty, les Allemands renversent la situation à domicile grâce à l’inévitable Gerd Müller et soulèvent leur deuxième trophée.

Argentine 1978 : Argentine. Finale remportée contre les Pays-Bas (3-1 ap.p.). Les Néerlandais perdent une deuxième finale consécutive. Cette fois face à l’Argentine, qui remporte son premier titre à domicile, dans un contexte politique lourd, alors que les griffes de la dictature militaire viennent de se refermer sur le pays.

Espagne 1982 : Italie. Finale remportée contre la RFA (3-1). Le réveil des Azzurri. Après un début de tournoi laborieux, l’Italie monte en puissance en Espagne, éliminant le Brésil et l’Argentine. Portés par un Paolo Rossi en état de grâce, les Italiens dominent largement les Allemands en finale pour enfin s’offrir une troisième étoile.

Mexique 1986 : Argentine. Finale remportée contre la RFA (3-2). Le tournoi d’un seul homme, ou presque. Après avoir marqué l’Histoire en quarts de finale face à l’Angleterre, Diego Maradona mène l’Albiceleste vers son deuxième titre mondial au Mexique.

Italie 1990 : République fédérale d’Allemagne (RFA). Finale remportée contre l’Argentine (1-0). Même affiche mais résultat différent. Dans un match marqué par deux expulsions côté argentin, les Allemands prennent leur revanche grâce à un penalty transformé par Andreas Brehme en fin de rencontre. Pas de doublé pour Maradona

Etats-Unis 1994 : Brésil. Finale remportée contre l’Italie (0-0, t.a.b. 3-2). Aux États-Unis, patrie du divertissement, la Coupe du monde accouche d’une finale bien morne. Pour la première fois de l’Histoire, elle se termine sur un score nul à l’issue de la prolongation, 0-0. La finale n’étant plus à rejouer en cas d’égalité depuis 1986, c’est aux tirs au but que les Brésiliens remportent la quinzième édition de la Coupe du monde, après notamment un tir complètement manqué du génie italien Roberto Baggio.

France 1998 : France. Finale remportée contre le Brésil (3-0). À domicile, les Bleus de Zinedine Zidane réalisent l’exploit parfait pour décrocher la première étoile de leur histoire. Face à des Brésiliens méconnaissables et un Ronaldo diminué, Zizou inscrit deux buts de la tête sur corner avant qu’Emmanuel Petit ne parachève le triomphe français dans une ambiance de folie au Stade de France. Le portrait de Zizou est projeté sur l’Arc de triomphe, en haut des Champs-Élysées.

Corée du sud et Japon 2002 : Brésil. Finale remportée contre l’Allemagne (2-0). Quatre ans après sa finale ratée, Ronaldo survole la compétition. En finale, il trompe par deux fois l’imperturbable Oliver Kahn, permettant à la Seleçao de devenir la seule sélection cinq fois championne de l’Histoire.

Allemagne 2006 : Italie. Finale remportée contre la France (1-1, ap.p. 5-3). Le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane est entré dans la légende pour de multiples raisons. D’abord parce que le magicien français a ouvert le score d’une panenka sur penalty face au meilleur gardien du moment, Gianluigi Buffon. Et, comme chaque légende a besoin d’un méchant, Materazzi est celui-là. Le rugueux défenseur italien égalise puis, lors de la prolongation, fait enrager Zizou, qui est expulsé après un «coup de boule». Lors de la séance de tirs au but, Gianluigi Buffon fait le reste. L’Italie décroche sa quatrième étoile en Allemagne.

Afrique du Sud 2010 : Espagne. Finale remportée contre les Pays-Bas (1-0 ap.p.). La première édition sur le sol africain consacre le tiki-taka espagnol. Dans une finale extrêmement fermée, c’est Andrés Iniesta qui délivre la Roja au bout de la prolongation, offrant à l’Espagne le premier titre de son histoire.

Brésil 2014 : Allemagne. Finale remportée contre l’Argentine (1-0 ap.p.). Marquée par l’incroyable 7-1 infligé au Brésil en demi-finale, l’Allemagne confirme sa domination en finale au Maracana. Malgré les multiples tentatives de Lionel Messi, c’est le jeune Mario Götze, sorti du banc, qui inscrit le but de la victoire, faisant de la Mannschaft la première nation européenne à s’imposer sur le continent américain.

Russie 2018 : France. Finale remportée contre la Croatie (4-2). Vingt ans après le premier sacre français, les Bleus de Didier Deschamps – passé de capitaine à sélectionneur. La finale est la plus prolifique depuis 1966. La génération Giroud, Pogba, Griezmann, Kanté, Varane, Lloris écrit une belle ligne de palmarès. Et, en attaque, la légende Mbappé est née.

Qatar 2022 : Argentine. Finale remportée contre la France (3-3, ap.p. 4-2). La manche finale voit s’affronter deux superstars : le vieillissant Messi face au prodige Mbappé. Alors que les Bleus sont à la peine pendant les deux tiers du match, Mbappé sonne la révolte et arrache les tirs au but d’un triplé. Mais l’Albiceleste finit par l’emporter grâce à un Emiliano Martínez décisif, permettant à Lionel Messi de parachever sa légende avec le trophée qui manquait à sa collection.

Classement des pays les plus titrés :

Brésil : 5 titres (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) ;

Allemagne : 4 titres (1954, 1974, 1990, 2014) ;

Italie : 4 titres (1934, 1938, 1982, 2006) ;

Argentine : 3 titres (1978, 1986, 2022) ;

France : 2 titres (1998, 2018) ;

Uruguay : 2 titres (1930, 1950) ;

Angleterre : 1 titre (1966) ;

Espagne : 1 titre (2010).