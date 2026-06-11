A la découverte du patrimoine musical tunisien en réalité virtuelle

La directrice générale du Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), Saloua Ben Hafaiedh, et l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, ont officiellement inauguré, le 10 juin 2026, une nouvelle expérience immersive de réalité virtuelle et étendue (VR/XR) au palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said.

Grâce à des technologies numériques de pointe, cette expérience plonge les visiteurs dans l’histoire du Congrès de musique arabe du Caire en 1932 et des personnalités influentes qui ont façonné le patrimoine musical de la Tunisie et de la région, dont le Baron Rodolphe d’Erlanger, qui avait construit le palais Ennajma Ezzahra.

Cette visite en réalité virtuelle a été financée dans le cadre du Fond des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle (AFCP), à travers une subvention accordée au CMAM sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Elle a été réalisée en partenariat avec le Tunis International Center for Digital Cultural Economy (TICDCE) et Tynass, une jeune startup tunisienne innovante spécialisée dans les technologies de réalité virtuelle et étendue.

Cette expérience, qui permet au public de découvrir plus largement le riche héritage musical de la Tunisie, illustre également la contribution des technologies immersives à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel pour les générations futures.

Le patrimoine revisité en réalité virtuelle

Lors de la cérémonie d’inauguration, la directrice du CMAM, Mme Ben Hafaiedh, a souligné l’importance de ce projet pour la préservation et la promotion du patrimoine musical tunisien, déclarant : «Cette expérience immersive reflète l’engagement du CMAM, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, à préserver, documenter et transmettre le patrimoine musical tunisien aux générations futures. En associant une recherche historique rigoureuse à des technologies numériques innovantes, nous créons de nouvelles façons pour le public de se familiariser avec l’histoire de la musique arabe et méditerranéenne. Ce projet contribue également à renforcer les outils de médiation culturelle et à élargir l’accès au patrimoine grâce à des expériences innovantes pour les visiteurs.»

L’ambassadeur Bazzi a déclaré : «Alors que les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance et près de 230 ans d’amitié avec la Tunisie, nous sommes fiers de soutenir des initiatives qui préservent et font connaître le riche patrimoine culturel tunisien tout en exploitant des technologies innovantes. Cette nouvelle expérience de réalité virtuelle constitue une nouvelle étape importante. Elle utilise une technologie immersive pour faire découvrir le CMAM et Ennejma Ezzahra à des personnes qui n’auraient peut-être pas l’occasion de s’y rendre en personne. Nous espérons que cet accès virtuel incitera le public à découvrir l’histoire unique de la Tunisie et, peut-être, à la vivre un jour de ses propres yeux.»

Valoriser les traditions musicales tunisien et arabe

Cette visite en réalité virtuelle de 15 minutes propose des représentations 3D très détaillées du Baron Rodolphe d’Erlanger, de Mannoubi Snoussi, de Khemaïs Tarnane et d’Ahmed El Ouafi, ainsi que des interfaces interactives de réalité virtuelle permettant aux visiteurs de découvrir l’histoire et l’importance de la participation tunisienne au Congrès du Caire.

Disponible en français, en anglais et en arabe tunisien, cette expérience est conçue pour toucher des publics variés et élargir l’accès au patrimoine musical tunisien, tant au niveau local qu’international.

Afin de garantir les plus hauts standards de qualité et d’exactitude historique, le projet a réuni des experts en technologies VR/XR, des musicologues et des spécialistes du patrimoine qui ont tous contribué à l’élaboration et à la validation du contenu et des textes de médiation.

Ce projet marque une avancée majeure dans la préservation et la promotion du patrimoine musical tunisien. Il contribue également à la mission du CMAM de sauvegarder et de valoriser les riches traditions musicales et culturelles de la Tunisie et de l’ensemble de la région arabe et méditerranéenne. Par ailleurs, il illustre l’engagement du CMAM et du ministère des Affaires culturelles en faveur de technologies innovantes au service de la préservation du patrimoine, de l’éducation et de la sensibilisation du public.

Ce projet témoigne de l’amitié solide et ancienne entre les États-Unis et la Tunisie, et reflète le développement constant des liens de coopération entre les deux pays.