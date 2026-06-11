‘‘Onde a Sud Ovest’’ de Salvatore Tuccio | Un amour méditerranéen

La Méditerranée, voix narrative et lieu de passages, d’espoirs, de rencontres et de destins suspendus entre deux rivages, est au cœur d’‘‘Onde a Sud Ovest’’ (‘‘Onde à Sud Ouest’’), le premier roman de 244 pages de Salvatore Tuccio alias Aethus, disponible dès le 1er juin 2026 aux éditions Youcanprint, et dont l’action se déroule entre Linosa, Lampedusa et la Tunisie.

Le livre, dédié à la mer qui unit et sépare, raconte une histoire d’amour avec les thèmes de la migration, de l’identité, du voyage et du dialogue interculturel.

Les protagonistes sont Monica, une jeune insulaire marquée par la solitude des petites communautés méditerranéennes, et Najib, un jeune Tunisien qui décide d’entreprendre un voyage difficile et périlleux pour répondre à un appel venu de la mer. Ils sont unis par un message dans une bouteille, confié aux courants comme une promesse, une question et la possibilité d’une rencontre.

Ce roman est né d’une longue gestation. Conçu initialement au début des années 2000 comme un scénario, le projet est resté enfoui dans un vieux dossier informatique pendant près de vingt ans avant d’être redécouvert par l’auteur et transformé en récit.

Une métaphore du lien ancestral entre l’Italie et la Tunisie

La préface est signée par l’écrivain et dessinateur Vauro Senesi. ‘‘Onde a Sud Ovest’’ se situe à la frontière entre fiction et mémoire. Plusieurs épisodes s’inspirent des expériences de Tuccio comme bénévole auprès des migrants dans les îles Pélages et de son travail de reporter vidéo. Au fil des ans, l’auteur a recueilli des témoignages sur l’immigration, le Printemps arabe et l’exode des jeunes Tunisiens vers l’Europe, le long d’une des routes migratoires les plus sensibles de la Méditerranée centrale.

L’idée centrale du message dans une bouteille trouve également son origine dans une expérience réelle : à la fin des années 1990, des jeunes de Linosa ont commencé à échanger des lettres avec des jeunes et des habitants d’autres rives de la Méditerranée, confiant leurs lettres à la mer et recevant des réponses de Tunisie, de Libye, de Malte et de Chypre.

À partir de ce simple geste, le roman développe une métaphore du lien ancestral entre l’Italie et la Tunisie, fondée sur la proximité géographique, les souvenirs partagés, les départs, les retours et les liens humains.

Né en 1978 à Linosa, Tuccio a une formation en éducation, en réalisation de documentaires et en engagement social. Après avoir effectué son service civique au Brésil auprès d’enfants des rues, il s’est consacré à la production audiovisuelle, réalisant des courts métrages, des reportages et des documentaires sociaux et environnementaux. En 2018, son documentaire sur les tortues marines a été sélectionné parmi les lauréats du festival de films «ODD en action», organisé par les Nations Unies à New York.

La mer, espace d’espoir et de danger

Dans son livre, Najib ne fuit pas seulement la pauvreté ou la guerre, mais répond à une vocation profondément humaine. Son voyage redonne une dimension personnelle au thème de la migration, le transcendant d’une simple perspective d’urgence. La mer devient ainsi à la fois père et juge, un espace d’espoir et de danger, un lieu où les rêves peuvent se transformer en rencontres ou en tragédies.

Avec ‘‘Onde a Sud Ovest’’, Tuccio propose un récit qui envisage la Méditerranée non seulement comme une frontière, mais aussi comme une archive vivante d’histoires, de mots et de liens. Un roman d’amour et de migration qui utilise la forme poétique pour aborder un sujet réel et toujours d’actualité : la relation entre ceux qui partent et ceux qui attendent, entre les îles italiennes et la Tunisie, entre le désir de traverser la mer et le souvenir de ce qu’elle renferme.

I. B. (d’après Ansa).