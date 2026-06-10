Tunis | Journée dédiée au Soleil à la Cité des sciences

À l’occasion du solstice d’été, la Cité des Sciences à Tunis (CST), en collaboration avec ESPRIT et International Space Weather Initiative (ISWI), organise une journée dédiée au Soleil et à ses activités, le dimanche 21 juin 2026, de 10h00 à 14h00.

Cette manifestation scientifique a pour objectif de faire découvrir au public notre étoile, son fonctionnement et son influence sur la Terre à travers un programme varié alliant conférences, ateliers et observations solaires :

Une conférence intitulée « Météorologie de l’Espace et la Relation Terre–Soleil» et qui sera présentée par Pr. Christine Amory-Mazaudier, retraitée du CNRS et collaboratrice bénévole au Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP) de l’Université Pierre et Marie Curie;

Des ateliers scientifiques qui permettent de déterminer le diamètre et la période de rotation du Soleil ;

Observation du Soleil à l’aide d’instruments équipés de filtres adaptés, offrant la possibilité d’observer en toute sécurité les taches solaires ainsi que les protubérances solaires.

Cet événement vise à sensibiliser le grand public à l’importance du Soleil et à explorer ses mystères et mieux comprendre les interactions entre notre étoile et l’environnement spatial terrestre.