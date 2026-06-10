SOCIETETunisie

Fraude au bac | Trois réseaux démantelés à Ksour Essef

210 0
10 juin 202610 juin 2026
Fraude au bac | Trois réseaux démantelés à Ksour Essef

Trois réseaux spécialisés dans la vente de kits de triche électronique pour le baccalauréat ont été démantelés par la police judiciaire de Ksour Essef.

Une source sécuritaire a précisé, ce mercredi 10 juin 2026, dans une déclaration à Mosaïque FM, qu’un atelier de la région avait été transformé en laboratoire, où de nombreux dispositifs électroniques prêts à l’emploi ont été saisis, et ce, à la veille des épreuves.

Dans le cadre de cette affaire, sept personnes ont été placées en garde à vue et six mandats de recherche ont été émis contre des individus en fuite, ajoute la même source.

Y. N.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!