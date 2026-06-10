Fraude au bac | Trois réseaux démantelés à Ksour Essef

Trois réseaux spécialisés dans la vente de kits de triche électronique pour le baccalauréat ont été démantelés par la police judiciaire de Ksour Essef.

Une source sécuritaire a précisé, ce mercredi 10 juin 2026, dans une déclaration à Mosaïque FM, qu’un atelier de la région avait été transformé en laboratoire, où de nombreux dispositifs électroniques prêts à l’emploi ont été saisis, et ce, à la veille des épreuves.

Dans le cadre de cette affaire, sept personnes ont été placées en garde à vue et six mandats de recherche ont été émis contre des individus en fuite, ajoute la même source.

Y. N.